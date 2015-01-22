  1. Главная
В Петербурге на 30 тыс. рублей оштрафован предприниматель, предоставлявший незаконные займы
Сегодня, 16:01
Делалось это под видом осуществления деятельности комиссионного магазина.

Прокуратура Кировского района Петербурга установила, что индивидуальный предприниматель незаконно предоставлял займы горожанам. Делалось это под видом осуществления деятельности комиссионного магазина, сообщили 7 ноября в надзорном ведомстве. 

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения бизнесмен привлечен судом к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре в квартире ветерана ВОВ в Выборгском районе восстановили газоснабжение. 

Фото: Piter.TV 

