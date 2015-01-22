В Петербурге на 30 тыс. рублей оштрафован предприниматель, предоставлявший незаконные займы

Делалось это под видом осуществления деятельности комиссионного магазина.

Прокуратура Кировского района Петербурга установила, что индивидуальный предприниматель незаконно предоставлял займы горожанам. Делалось это под видом осуществления деятельности комиссионного магазина, сообщили 7 ноября в надзорном ведомстве.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения бизнесмен привлечен судом к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV