С владельца автосервиса в Петергофе взыскали 2 млн рублей за хищение электроэнергии

Специалисты компании "Россети Ленэнерго" пресекли хищение электроэнергии владельцем автосервиса в Петергофе. С собственника взыскано свыше 2 млн рублей.
Нарушитель не заключал соответствующий договор энергоснабжения. Объект был отключен, потребителю разъяснили порядок действий для легального присоединения к сетевой инфраструктуре. После того, как меры досудебного урегулирования не принесли результата, организация обратилась в суд. Требования выполнили полностью.
Напомним, неучтенное потребление электроэнергии крайне невыгодно: его стоимость значительно выше, чем затраты при законном потреблении. Кроме того, лицо, осуществившее самовольное подключение, может быть привлечено к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ.
Пресс-служба ПАО "Россети Ленэнерго"
