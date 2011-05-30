  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С владельца автосервиса в Петергофе взыскали 2 млн рублей за хищение электроэнергии
Сегодня, 16:57
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Нарушитель не заключал соответствующий договор энергоснабжения.

Специалисты компании "Россети Ленэнерго" пресекли хищение электроэнергии владельцем автосервиса в Петергофе. С собственника взыскано свыше 2 млн рублей. 

Нарушитель не заключал соответствующий договор энергоснабжения. Объект был отключен, потребителю разъяснили порядок действий для легального присоединения к сетевой инфраструктуре. После того, как меры досудебного урегулирования не принесли результата, организация обратилась в суд. Требования выполнили полностью. 

Напомним, неучтенное потребление электроэнергии крайне невыгодно: его стоимость значительно выше, чем затраты при законном потреблении. Кроме того, лицо, осуществившее самовольное подключение, может быть привлечено к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ. 

Пресс-служба ПАО "Россети Ленэнерго" 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Владимирская в Ленобласти раскрыта кража 2 тонн дизеля. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хищение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии