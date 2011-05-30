С владельца автосервиса в Петергофе взыскали 2 млн рублей за хищение электроэнергии

Специалисты компании "Россети Ленэнерго" пресекли хищение электроэнергии владельцем автосервиса в Петергофе. С собственника взыскано свыше 2 млн рублей.

Нарушитель не заключал соответствующий договор энергоснабжения. Объект был отключен, потребителю разъяснили порядок действий для легального присоединения к сетевой инфраструктуре. После того, как меры досудебного урегулирования не принесли результата, организация обратилась в суд. Требования выполнили полностью.

Напомним, неучтенное потребление электроэнергии крайне невыгодно: его стоимость значительно выше, чем затраты при законном потреблении. Кроме того, лицо, осуществившее самовольное подключение, может быть привлечено к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ. Пресс-служба ПАО "Россети Ленэнерго"

Фото: Piter.TV