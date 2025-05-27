Мужчина предстал перед судом за незаконное хранение более 5800 бутылок алкоголя в Колпино

Суд принял решение назначить ему меру наказания в виде одного года лишения свободы, которую, согласно статье 53.1 УК РФ, заменили на год принудительных работ с вычетом 10% заработка в пользу государства.

Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга осудил мужчину по части второй статьи 171.3 Уголовного кодекса РФ за хранение значительной партии алкоголя без соответствующих разрешений и сертификатов. Согласно информации, предоставленной объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга, подсудимый арендовал помещение гаража в Колпино для складирования свыше 5800 бутылок спиртных напитков общей стоимостью более 2,5 миллионов рублей.

Алкогольная продукция была привезена из другого субъекта федерации и находилась на хранении нелегально, пишет "Вечерний Петербург".

Обвиняемый согласился с предъявленными обвинениями и выразил сожаление по поводу совершенного правонарушения. Суд принял решение назначить ему меру наказания в виде одного года лишения свободы, которую, согласно статье 53.1 УК РФ, заменили на год принудительных работ с вычетом 10% заработка в пользу государства.

Ранее мы сообщили о том, что суд вынес приговор осквернителю Вечного огня на Марсовом поле.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга