На Березовой аллее стартовал демонтаж незаконного пансионата

Выборгский районный суд признал здание самовольной постройкой, представляющей угрозу жизни и здоровью проживающих.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга начали освобождать территорию, которая занята незаконным частным пансионатом. Об этом 11 декабря сообщили в ведомстве.

Стартовал демонтаж ограждения учреждения, расположенного на Березовой аллее в Парголово. С 2022 года владелец пансионата игнорировал требования об освобождении территории и установке ограждения по утвержденным границам.

Выборгский районный суд признал здание самовольной постройкой, представляющей угрозу жизни и здоровью проживающих. Пансионат построили без необходимых разрешений и согласований.

После сноса ограждения будут разрабатывать проект демонтажа самого здания.

Учитывая социальную значимость ситуации, ККИ совместно с администрацией района и органами социальной защиты будет дополнительно проработан вопрос, связанный с размещением постояльцев в городских социальных учреждениях. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Маршала Жукова устранили незаконные автомойку, стоянку и автосервис.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга