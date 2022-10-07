В Петербурге утвердили обвинительное заключение по делу о незаконном обороте психотропов

Обвиняемый купил через тайник-закладку и хранил без цели сбыта синтетический наркотик массой порядка 1,5 грамма.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожанина. Ему вменяют ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере), рассказали в надзорном ведомстве 23 декабря.

Следствие утверждает, что обвиняемый 25 августа купил через тайник-закладку и хранил без цели сбыта синтетический наркотик массой порядка 1,5 грамма. Мужчина хотел расфасовать его на более мелкие партии и разложить по тайникам для последующего сбыта, однако довести преступный умысел до конца фигуранту не удалось. Его задержали полицейские.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пресечена деятельность группы распространителей запрещенных веществ.

Фото: Piter.TV