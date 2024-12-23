В Петербурге пресечена деятельность группы распространителей запрещенных веществ

Возбуждено 10 уголовных дел по статьям 228.1 и 30 УК РФ. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, деньги, ноутбуки, электронные весы и наркотик "метадон".

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области при поддержке сил спецподразделения Росгвардии задержали членов организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, выяснилось, что задержанные работали в трех интернет-магазинах, специализировавшихся на продаже запрещенных веществ в сети. 39-летняя женщина и 46-летний мужчина получали от кураторов крупные партии наркотиков, которые они делили на мелкие "закладки" и прятали по заранее определённым местам в городе. Координаты тайников передавались их сообщникам, которые извлекали содержимое и расфасовывали его на дозы для продажи, а затем создавали новые закладки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Полиция арестовала четырех таких закладчиков.

В поле зрения правоохранителей также попала 39-летняя женщина из Московского района, которая управляла онлайн-магазинами и общалась с клиентами.

В отношении участников группы возбуждено 10 уголовных дел по статьям 228.1 и 30 УК РФ. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, деньги, ноутбуки, электронные весы и наркотик "метадон". Трое подозреваемых арестованы, одна закладчица находится под домашним арестом. Оперативные мероприятия продолжаются, идентифицируются каналы поставки наркотиков.

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Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти