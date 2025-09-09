По подозрению в незаконном обороте амфетамина в Петербурге задержаны женщина и мужчина

Транспортные полицейские Петербурга изъяли партию психотропного вещества из незаконного оборота. Неподалеку от железнодорожного перегона Ржевка — Заневский Пост по подозрению задержали местную жительницу 33 лет и 41-летнего мигранта, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В результате личного досмотра правоохранители обнаружили наркотик белого цвета. В изъятом содержалось 247 граммов амфетамина. Мужчину уже судили за грабеж, а его сообщницу привлекали к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Они приобрели вещество через интернет и планировали распространить его через закладки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО