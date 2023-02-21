Пожилой петербуржец хранил кокаин и метадон в квартире на Турку

Петербургская полиция задержала пожилого мужчину, который хранил наркотические вещества в квартире на улице Турку. Об этом рассказали в МВД России 18 марта.

Ранее судимого пенсионера 66 лет поймали по месту жительства накануне. В ходе обыска в прихожей обнаружили три свертка: два – со светлым кристаллообразным веществом, и один – с камнеобразным веществом. Изъятое является метадоном и кокаином общей массой почти 300 граммов.

Правоохранители Фрунзенского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Ранее на Piter.TV: у двоих "бизнесменов" из Невского района изъяли свыше 12 килограммов марихуаны. По подозрению задержаны мужчины 34 и 38 лет.

