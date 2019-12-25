У двоих "бизнесменов" из Невского района изъяли свыше 12 килограммов марихуаны

Задержаны мужчины 34 и 38 лет.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 12 килограммов растительных наркотиков. Задержаны двое мужчин 34 и 38 лет, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленников из Невского района подозревают в сбыте наркотических средств контактным способом. У старшего из них изъяли полимерный пакетик с веществом зеленого цвета, а в его машине Nissan Teana были еще два полимерных пакета с аналогичным содержимым. Второй занимался сбытом криминального товара.

Экспертиза показала, что изъятое является марихуаной. В отношении организатора противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, на младшего завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

