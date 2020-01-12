В центре Петербурга задержали безработного мигранта с наркотиком
Сегодня, 10:44
Экспертиза показала, что у задержанного был мефедрон.

Правоохранители Центрального района Петербурга задержали безработного мигранта с запрещенным веществом. Об этом сообщили в МВД России. 

Уточняется, что 32-летнего иностранца поймали утром 15 марта на Загородном проспекте. Мужчина прибыл в Северную столицу месяц назад на заработки. В ходе проведения личного досмотра у него нашли пакетик с порошкообразным веществом общей массой около 5 граммов. Экспертиза показала, что у задержанного был мефедрон. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские полицейские пресекли работу наркошопа. При проверке изъяли 31 закладку, общая их масса – порядка 300 граммов.

