В центре Петербурга задержали безработного мигранта с наркотиком

Экспертиза показала, что у задержанного был мефедрон.

Правоохранители Центрального района Петербурга задержали безработного мигранта с запрещенным веществом. Об этом сообщили в МВД России.

Уточняется, что 32-летнего иностранца поймали утром 15 марта на Загородном проспекте. Мужчина прибыл в Северную столицу месяц назад на заработки. В ходе проведения личного досмотра у него нашли пакетик с порошкообразным веществом общей массой около 5 граммов. Экспертиза показала, что у задержанного был мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские полицейские пресекли работу наркошопа. При проверке изъяли 31 закладку, общая их масса – порядка 300 граммов.

