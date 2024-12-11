На Среднеохтинском проспекте у женщины изъяли 200 граммов метадона

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Красногвардейском районе задержана местная жительница за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 февраля у дома 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту в рамках работы по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков была задержана неработающая 37-летняя местная жительница. В кармане у неё находился свёрток с метадоном массой почти 200 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ещё один петербуржец 6,5 лет проведет в колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Фото: МВД по СПб и ЛО