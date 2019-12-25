Перед судом предстанут петербуржцы, которые продавали незаконно добытую черную икру

Обвиняемые купили около 10 килограммов икры амурского осетра.

Природоохранная прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего и 39-летнего мужчин. Им вменяют ч. 3.1 ст. 258.1 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 10 июня.

В июне прошлого года обвиняемые купили около 10 килограммов незаконно добытой черной икры амурского осетра, которая была получена кустарным способом из рыб, изъятых из естественной среды обитания. Ее мужчины хотели перепродать, в том числе на одном из сайтов бесплатных объявлений. Один из злоумышленников успел это сделать и заработал 24 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Люберцах пресекли незаконный оборот более 6 тонн икры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга