Незаконный хостел обнаружили в квартире на Академика Лебедева

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства в жилом помещении на улице Академика Лебедева. Выяснилось, что на первом этаже здания №14/2 по квартира используется в качестве хостела, состоящего из шести номеров.

Жители дома заявляют о негативных последствиях открытия хостела: отсутствие отдельного входа вынуждает гостей проходить через подъезд, что нарушает правила проживания, тишину и спокойную атмосферу двора.

В результате проведённой проверки прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу помещения с требованием прекратить противоправную деятельность. Судебное разбирательство по данному делу продолжается.

Фото: Piter.TV