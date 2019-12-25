Незаконный елочный базар ликвидировали на Малой Митрофьевской

Все незаконно проданные товары были конфискованы.

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности уничтожили несколько нелегальных торговых точек в разных частях Санкт-Петербурга. Среди них был нелегальный елочный базар.

Как пояснила пресс-служба ведомства, нелегальные точки торговли находились на Балканской площади, бульваре Новаторов и Коломяжском проспекте. Все незаконно проданные товары были конфискованы. Один из нелегальных елочных базаров был ликвидирован на Малой Митрофьевской улице.

Кроме того, сотрудники Комитета занимаются освобождением городских земельных участков на территории Апраксина Двора.

Ранее мы сообщили о том, что почти все коттеджи в Ленобласти забронировали за месяц до Нового года.

Фото: ВКонтакте / Комитет по вопросам законности