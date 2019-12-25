Почти все коттеджи в Ленобласти забронировали за месяц до Нового года

Несмотря на рост цен, в Ленинградской области к Новому году арендовано девять из десяти загородных домов. Об этом рассказал "ДП".
Согласно данным ЦИАН, количество предложений аренды загородного жилья на новогодние праздники выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом. Но и спрос увеличился пропорционально предложению.
Алексей Попов, руководитель "Циан.Аналитики", отметил, что активность пользователей площадки по краткосрочному найму коттеджей за последние два месяца на 33% превысила прошлогоднюю.Туризм остаётся сильно ограниченным, и предложения отелей на зимние каникулы в России обычно заполнены. В результате аренда загородных домов на Новый год становится всё более привлекательной.
Ранее мы сообщили о том, что акция по сбору кормов для приютов с бездомными животными стартует в Ленобласти.
Фото: Pxhere
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