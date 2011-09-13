Акция по сбору кормов для приютов с бездомными животными стартует в Ленобласти

До 30 декабря все желающие могут принести сухой корм, лакомства и игрушки для собак и кошек в любой МФЦ Ленинградской области или государственную ветстанцию.

В Ленинградской области в четвертый раз проводится благотворительная акция "Сытый Новый год", целью которой является сбор кормов для приютов с бездомными животными. Акция организована МФЦ Ленинградской области вместе с Управлением ветеринарии.

До 30 декабря все желающие могут принести сухой корм, лакомства и игрушки для собак и кошек в любой МФЦ Ленинградской области или государственную ветстанцию.

Идея акции возникла в 2020 году у сотрудников МФЦ "Приозерский", а на следующий год к ней подключились все областные центры госуслуг и государственные ветеринарные станции. За два года жители собрали 4 тонны кормов для областных приютов для бездомных животных.

Ранее мы сообщили о том, что ежегодная акция "Елка - в каждый дом!" стартовала в Ленобласти.

Фото: Pxhere