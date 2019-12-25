Ежегодная акция "Елка - в каждый дом!" стартовала в Ленобласти

Каждый житель региона имеет право на одно дерево высотой до трех метров.

В Ленобласти началась акция "Елка - в каждый дом!". Теперь местные жители могут официально срубить себе новогоднюю ель. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации в понедельник, 2 декабря.

Для получения разрешения на вырубку дерева нужно обратиться в местное лесничество с паспортом. Срубить ель можно будет в специально отведенных местах.

Каждый житель региона имеет право на одно дерево высотой до трех метров. Заготовка ёлок и других хвойных деревьев разрешена с 1 декабря по 10 января 2025 года. Отведенные места для заготовки находятся вдоль линий электропередачи и просек.

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Фото: Правительство Ленобласти