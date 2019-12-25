Завод по производству рыбы открылся в Лодейнопольском районе

Сейчас завод способен производить 3 миллиона мальков форели массой по 20 граммов ежегодно.

В деревне Нижняя Шоткуса Лодейнопольского района Ленинградской области начал работать рыбоводный завод. Как сообщила пресс-служба местной администрации, предприятие занимается производством малька форели.

На данный момент на завод поступило 500 тысяч икринок, из которых 80% уже превратились в личинок. Вскоре они начнут питаться, а через месяц, когда их вес достигнет 3-5 граммов, их переместят в специальные бассейны.

Сейчас завод способен производить 3 миллиона мальков форели массой по 20 граммов ежегодно. К 2028 году после завершения строительства планируют создать 35 рабочих мест. Производственные мощности рассчитаны с учётом спроса на рынке Ленинградской области и Карелии.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть предоставит системную поддержку серебряным волонтерам.

Фото: пресс-служба администрации Лодейнопольского района Ленобласти