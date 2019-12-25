В Петербурге снесли незаконные точки по продаже корюшки

Сотрудники комитета по контролю за имуществом провели рейд в пяти районах Петербурга и ликвидировали более 20 незаконных торговых точек. Продавцам корюшки, фруктов и овощей, сувениров, экскурсии пришлось освободить участки. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба ведомства.
Рейды прошли в Центральном, Невском, Фрунзенском, Кировском и Красносельском районах. В центре города продавали экскурсионные туры и сувениры, а также дождевики и одежду. На Маршала Казакова обнаружили шиномонтаж. Корюшку продавали на проспекте Большевиков, улице Дыбенко, бульваре Новаторов, Будапештской улице и Пограничника Гарькавого.
Продукцию изъяли, а оборудование демонтировали.
Ранее Piter.TV представил список адресов, где идет легальная продажа корюшки.
Фото: пресс-служба ККИ
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