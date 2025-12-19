  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В первом чтении принят закон об ужесточении наказания за незаконное размещение киосков и ларьков в Петербурге
Сегодня, 12:22
125
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В первом чтении принят закон об ужесточении наказания за незаконное размещение киосков и ларьков в Петербурге

0 0

Размер штрафа составит от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц и от 50 до 200 тыс. рублей – для юрлиц.

В Петербурге планируется ужесточить наказание за незаконное размещение киосков и ларьков. Соответствующий законопроект поддержали депутаты городского парламента в первом чтении, рассказал 21 января Денис Четырбок. 

В настоящее время ответственность несут те, кто непосредственно торгует. При этом часто ими оказываются арендаторы или субарендаторы, а собственники избегают наказания. 

Новые нормы предполагают, что к административной ответственности будут привлекаться не только торговцы, но и сами собственники ларьков. 

Денис Четырбок, депутат 

Размер штрафа составит от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц и от 50 до 200 тыс. рублей – для юрлиц. 

Ранее на Piter.TV: ЗакС поддержал ограничение прав управляющих компаний в первом чтении. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ларьки, парламент
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии