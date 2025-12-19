В первом чтении принят закон об ужесточении наказания за незаконное размещение киосков и ларьков в Петербурге

Размер штрафа составит от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц и от 50 до 200 тыс. рублей – для юрлиц.

В Петербурге планируется ужесточить наказание за незаконное размещение киосков и ларьков. Соответствующий законопроект поддержали депутаты городского парламента в первом чтении, рассказал 21 января Денис Четырбок.

В настоящее время ответственность несут те, кто непосредственно торгует. При этом часто ими оказываются арендаторы или субарендаторы, а собственники избегают наказания.

Новые нормы предполагают, что к административной ответственности будут привлекаться не только торговцы, но и сами собственники ларьков. Денис Четырбок, депутат

