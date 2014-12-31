Ларьки у жилых домов и на частной земле запретят в Петербурге

Смольный вводит новые ограничения для уличной торговли в городе.

Власти Санкт-Петербурга намерены запретить размещение киосков и других нестационарных торговых объектов на территориях многоквартирных домов и на частных земельных участках. Соответствующий проект постановления Смольного был опубликован 24 декабря на портале антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, установка ларьков будет запрещена на земельных участках, находящихся в собственности многоквартирных домов, а также на частной земле. Новые правила распространяются на все виды нестационарных торговых объектов, включая временные павильоны и киоски. Точные границы зон, в которых будет действовать запрет, поручено определить комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. После утверждения перечня территорий размещение ларьков в указанных местах станет невозможным.

Проект постановления также предусматривает ужесточение требований к разносной торговле. В документе указано, что минимальное расстояние для торговли от станций метрополитена увеличивается. Разносная торговля в городе была полностью запрещена летом 2025 года. Новые меры направлены на упорядочивание торговой деятельности и формирование более комфортной и безопасной городской среды для жителей Санкт-Петербурга.

Фото: pxhere