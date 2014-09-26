В Петербурге от незаконных ёлочных базаров освобождено 7 земельных участков

Изъято более 400 деревьев.

Ёлочные базары на улицах Петербурга открылись 20 декабря. За неделю Комитетом по контролю за имуществом (ККИ) и СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" проведены рейды в нескольких районах города. От незаконных ёлочных базаров освобождено 7 земельных участков общей площадью более 100 м2, изъято более 400 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Несанкционированные торговые точки ликвидированы на проспектах Просвещения, Большевиков и Авиаконструкторов, Новосмоленской набережной, Долгоозерной и Гаккелевской улицах, Комендантском проспекте.

За реализацию товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли предусмотрена административная ответственность.

Фото: пресс-служба ККИ