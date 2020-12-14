Директор лесозаготовительного предприятия подозревается в вырубке деревьев в Киришском районе на 635 тыс. рублей

Лес уничтожался в течение нескольких лет.

Оперативники экономической полиции ГУ МВД России установили подозреваемых в незаконной вырубке леса в Киришском районе Ленобласти. Злоумышленниками было уничтожено 413 кубометров леса, произрастающего в водоохранной зоне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Подозреваемыми являются двое руководителей лесозаготовительного предприятия – 54-летний гендиректор и 46-летний технический руководитель. Деревья вырубались в течение двух лет. Общий размер ущерба лесничеству составил 635 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная вырубка лесных насаждений". Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее двух других директоров изобличили в вырубке леса на 4,7 млн рублей.

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