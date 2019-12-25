Два гендиректора незаконно вырубили в лесах Ленобласти деревьев на 4,7 млн рублей

Пострадали 577 кубометров леса.

Правоохранители изобличили двух мужчин, которые занимались незаконной вырубкой леса на территории Ленобласти. Оба являлись руководителями ООО "Кириши Леспром". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Было установлено, что деревья на территории Пжевжинского и Киришского участковых лесничеств Киришского лесничества вырубались в период с декабря 2017 по март 2019-го года. Всего пострадало 577 кубометров леса на общую сумму 4,7 млн рублей. Ущерб оценивается как особо крупный.

Накануне правоохранители изобличили технического директора и генерального директора организации. Второго задержали, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что конфликт в Ленобласти между сотрудниками музея Рериха закончился ножевым ранением.

Фото: Piter.TV