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Два гендиректора незаконно вырубили в лесах Ленобласти деревьев на 4,7 млн рублей
Сегодня, 12:33
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nadezhda_sib

Два гендиректора незаконно вырубили в лесах Ленобласти деревьев на 4,7 млн рублей

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Пострадали 577 кубометров леса.

Правоохранители изобличили двух мужчин, которые занимались незаконной вырубкой леса на территории Ленобласти. Оба являлись руководителями ООО "Кириши Леспром". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Было установлено, что деревья на территории Пжевжинского и Киришского участковых лесничеств Киришского лесничества вырубались в период с декабря 2017 по март 2019-го года. Всего пострадало 577 кубометров леса на общую сумму 4,7 млн рублей. Ущерб оценивается как особо крупный. 

Накануне правоохранители изобличили технического директора и генерального директора организации. Второго задержали, он находится под подпиской о невыезде. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что конфликт в Ленобласти между сотрудниками музея Рериха закончился ножевым ранением. 

Фото: Piter.TV

Теги: вырубка леса, деревья
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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