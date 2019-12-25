Конфликт в Ленобласти между сотрудниками музея Рериха закончился ножевым ранением

Обидчицу заключили под стражу.

Женщина ударила своего мужа ножом в живот в деревне Извара Волосовского района Ленобласти. Супруги работают в музее-усадьбе Н.К. Рериха. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о происшествии поступило в полицию днем 3-го ноября. Полицейские установили, что в ходе конфликта между мужем и женой женщина нанесла ему ножевое ранение. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Волосовскую межрайонную больницу.

Возбужено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое причинение вреда здоровью". 55-летнюю гражданку задержали и поместили в изолятор временного содержания. Она работает уборщицей в музее, а ее муж ― сторожем.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре в Красносельском районе погибли три человека и трое пострадали.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV