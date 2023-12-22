Полиция пресекла незаконную деятельность ранее судимого гражданина.

Житель Хакасии незаконно вырубил лес на два миллиона рублей (в особо крупном размере). Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы российских правоохранительных органов. Известно, что подозреваемым стал местный житель 1990 года рождения из села Таштып, ранее уже судимый. Он был задержан полицией при силовой поддержке Росгвардии. Согласно предварительным сведениям, в период с марта по май 2023 года фигурант расследования организовал вырубку сосен, растущих на территории Таштыпского лесничества. При этом мужчина не обладал разрешающими деятельность документами. Для осуществления противоправных мероприятий злоумышленник нанял рабочих, неосведомлённых о его преступном замысле.

Общий объём незаконно спиленной древесины составил более 222 кубических метров, а ущерб, причинённый лесному фонду , превысил 2 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

Оперативниками возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.

Перед Днём Победы мошенники пытаются обмануть ветеранов.

Фото и видео: МВД Медиа