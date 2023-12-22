В Петербурге началась акция по посадке деревьев жителями города

Всем желающим принять участие в акции будут выделены саженцы и инвентарь.

В Петербурге 11 апреля стартует весенняя акция по посадкам деревьев и кустарников жителями города, сообщили в Смольном.

Комитетом по благоустройству определено 30 мест, где каждый желающий может принять участие в озеленении города. Деревья будут высаживаться в Александровском саду, парке Декабристов, Овсянниковском саду, парке Сосновка, Колпинском парке на острове Чухонка, Южно-Приморском парке, Московском парке Победы, парке Интернационалистов.

Всем желающим принять участие в акции будут выделены саженцы и инвентарь. Специалисты садово-парковых предприятий подскажут, как правильно посадить деревья. В этом сезоне предстоит высадить ели, сосны, каштаны, клены, липы, березы, сирень, рябину и различные кустарники.

Даты и адреса мероприятий размещены на сайте Комитета по благоустройству в разделе "Территории зеленых насаждений", а также о них можно узнать по ссылке.



Всего горожане смогут высадить более 600 деревьев и 1500 кустарников.

Напомним, 1 апреля, в Петербурге стартовал месяц благоустройства. Во всех районах будут приводить в порядок улицы, сады, скверы и дворы. Уборкой займутся городские коммунальные, дорожные и садово-парковые службы.

Фото: Piter.tv (архив)