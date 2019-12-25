На фасаде дома по Большой Монетной незаконно установили видеонаблюдение

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства по обращению. На фасаде дома 32 по Большой Монетной улице без согласия собственников размещались частные камеры видеонаблюдения, сообщили 21 апреля в надзорном ведомстве.
Прокурор района внес представление в адрес управляющей организации. Его рассмотрели и удовлетворили, незаконно установленные камеры демонтированы.
Ранее мы рассказывали о том, что нейросетевой комплекс "Городовой" выявил в Петербурге более 1 тыс. нарушений за год. Изначально камеры фиксировали только граффити, кондиционеры на фасадах и дорожные ямы. Спектр выявляемых проблем значительно вырос, и сейчас система способна находить девять различных типов нарушений.
Фото: Piter.TV
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