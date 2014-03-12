От незаконных объектов торговли в Петербурге освободили 26 участков

Порядка 2 тонн фруктов, ягод, зелени и овощей направят на уничтожение.

За две недели от незаконных объектов торговли в Петербурге освобождено 26 земельных участков. Работы проводились в Невском, Приморском, Красносельском, Пушкинском и Петроградском районах, рассказали в городском комитете по контролю за имуществом (ККИ).

Были демонтированы прилавки, лотки, столы и другое торговое оборудование по продаже фруктов, ягод, зелени, плодоовощной продукции, продуктов питания и сап-бордов у станций метро "Ломоносовская", "Пролетарская", "Пионерская", "Улица Дыбенко", "Старая Деревня", на проспекте Королева, Туристской, 1-й Никитинской, Народной и Сетевой улицах, Богатырском проспекте, улице Оптиков, Волхонском шоссе, у "Лахта Центра", на проспекте Ленина в Красном Селе, в Александровском парке и около железнодорожных станций Царское Село и Павловск.

На склад временного хранения отправлены торговое оборудование и незаконно реализуемая продукция. Порядка 2 тонн фруктов, ягод, зелени и овощей направят на уничтожение.

ККИ напоминает, что лица, незаконно разместившие торговые точки, будут нести ответственность в рамках действующего законодательства. Контроль за использованием городского имущества осуществляется на постоянной основе, рейды по борьбе с несанкционированной уличной торговлей будут продолжены. Пресс-служба ККИ Петербурга

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Фото: пресс-служба ККИ Петербурга