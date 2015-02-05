Свыше 30 земельных участков в Петербурге освободили от незаконной торговли в июне

В рамках проведенных мероприятий составили 19 протоколов изъятия.

В Кировском, Красносельском, Московском, Адмиралтейском, Невском, Центральном и Василеостровском районах Петербурга в июне провели рейдовые и контрольные мероприятия по борьбе с незаконной уличной торговлей. В результате работ в принудительном порядке от торговых объектов освобождено 32 незаконно занятых земельных участка, сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом 11 июня.

Незаконные объекты торговли по продаже сигарет, прохладительных напитков, плодоовощной, цветочной и сувенирной продукции, мобильных аксессуаров ликвидированы у станций метрополитена "Проспект Ветеранов", "Парк Победы", "Электросила", в Адмиралтейском проезде, на Университетской набережной, Петергофском шоссе, Дворцовой площади, Садовой улице, Московском и Невском проспектах, Дворцовой набережной, улице Ленсовета.

Отмечается, что в рамках проведенных мероприятий составили 19 протоколов изъятия. Вся незаконно реализуемая продукция изъята и отправлена на склад временного хранения.

Вместе с тем при проведении проверки законности размещения летних кафе изъяты незаконно размещенные выносные столы и стулья на Малой и Большой Морской, Садовой и Гороховой улицах, Адмиралтейском, Московской, Лиговском и Невском проспектах, набережной реки Фонтанки, улице Рубинштейна, Кадетской линии. Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга

Ранее от нелегальной торговли в Петербурге освободили 19 участков.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга