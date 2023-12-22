От нелегальной торговли в Петербурге освободили 19 участков

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга 30 мая провел рейды на территориях Адмиралтейского, Центрального, Выборгского, Красносельского и Кировского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в результате проверки изъяли транспортное средство, сувенирные изделия, плодоовощную продукцию. Составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.
Стоимость изъятого имущества оценивают в 1,9 млн рублей, также нарушителям грозят штрафы. Мероприятия проводились совместно с полицейскими.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге от незаконных объектов торговли освободили 47 помещений.
Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга
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