В Апраксином дворе выявили нелегальную торговлю текстилем и контрафактом

Контроль в Апраксином дворе привел к протоколам и изъятию незаконного товара.

Комитет по вопросам законности Петербурга сообщил о выявлении фактов незаконной торговли текстилем и контрафактной продукцией на территории Апраксина двора. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В Санкт-Петербурге продолжаются проверки в Апраксином дворе на предмет соблюдения правил торговли и благоустройства. Сотрудники зафиксировали факты незаконной торговли в неустановленных местах.

Нарушители предлагали текстиль и контрафактную продукцию. В отношении них составлены протоколы, изъяты товары и орудия правонарушений. Кроме того, отмечается, что в ходе мероприятий обеспечен свободный проезд для пожарно-спасательной части № 37. В комитете подчеркнули, что подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены.

Фото: пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности