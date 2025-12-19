За экспертизу зданий Апраксина двора заплатят 10,1 млн рублей

Исполнителю предстоит изучить более пятидесяти сооружений исторического квартала.

Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам в Санкт-Петербурге объявила тендер на выполнение государственной историко-культурной экспертизы комплекса зданий Апраксина двора, включая Мариинский рынок (бывший Щукин двор). Соответствующая информация опубликована 2 февраля на официальном портале госзакупок.

Начальная максимальная цена договора составляет 10,2 млн рублей, срок завершения работ ограничен октябрем 2026 года. Исполнителю предстоит изучить более пятидесяти сооружений исторического квартала Апраксина двора, расположенного по адресам: Садовая улица, дома 28-30, корпуса 1-57, Апраксин переулок, дом 16, Литера А, и др. Экспертиза направлена на уточнение сведений о наименованиях строений, датах их возведения, ключевых реконструкциях и значимых исторических событиях, связанных с объектами культурного наследия.

Осенью предыдущего года комиссия уже проводила подобную экспертизу двух корпусов Апраксина двора, предусматривающую реконструкцию и приспособление зданий под торговые цели с воссозданием утраченного проезда между ними.

Фото: АО "Российский аукционный дом"