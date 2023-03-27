Сотрудники ККИ Петербурга пресекли незаконную торговлю в преддверии 8 марта

Всего освободили 10 земельных участков.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга пресекли незаконную торговлю цветов в преддверии Международного женского дня. Рейды состоялись у станций метро "Проспект Просвещения", "Проспект Большевиков", "Улица Дыбенко" и на Индустриальном проспекте, сообщили в ведомстве 6 марта.

В результате мероприятий цветы изъяты и направлены на склад временного хранения, составлены административные протоколы в отношении нарушителей. Всего освободили 10 земельных участков.

Напоминаем: покупайте цветы только в официальных точках – это гарантия качества и вашего спокойствия! Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что у "Приморской" обнаружили незаконную продажу цветов.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга