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Сотрудники ККИ Петербурга пресекли незаконную торговлю в преддверии 8 марта

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Всего освободили 10 земельных участков.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга пресекли незаконную торговлю цветов в преддверии Международного женского дня. Рейды состоялись у станций метро "Проспект Просвещения", "Проспект Большевиков", "Улица Дыбенко" и на Индустриальном проспекте, сообщили в ведомстве 6 марта. 

В результате мероприятий цветы изъяты и направлены на склад временного хранения, составлены административные протоколы в отношении нарушителей. Всего освободили 10 земельных участков. 

Напоминаем: покупайте цветы только в официальных точках – это гарантия качества и вашего спокойствия!

Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что у "Приморской" обнаружили незаконную продажу цветов. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, продажа цветов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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