Полицейских Кировского района Петербурга подозревают в получении взяток

Полицейские Петербурга выявили противоправную деятельность со стороны коллег, которые получали деньги за непринятие должных мер по контролю за торговлей алкоголем на территории Кировского района. Об этом рассказали в МВД России 17 февраля.
Следственными органами принято процессуальное решение, с фигурантами проводятся необходимые действия.
В случае установления вины действующих сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут установленную законом ответственность.
Пресс-служба МВД
Ранее на Piter.TV: на Новороссийской улице остановили автомобиль с неизвестной спиртосодержащей жидкостью.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все