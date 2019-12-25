Полицейских Кировского района Петербурга подозревают в получении взяток

Следственными органами принято процессуальное решение, с фигурантами проводятся необходимые действия.

Полицейские Петербурга выявили противоправную деятельность со стороны коллег, которые получали деньги за непринятие должных мер по контролю за торговлей алкоголем на территории Кировского района. Об этом рассказали в МВД России 17 февраля.

В случае установления вины действующих сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут установленную законом ответственность. Пресс-служба МВД

Фото: Piter.TV