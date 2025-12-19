На Новороссийской улице остановили автомобиль с неизвестной спиртосодержащей жидкостью

Мужчина и весь алкоголь были направлены в 19-й отдел полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти на Новороссийской улице остановили грузовой автомобиль, в котором насчитали 1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Задержание Sollers Atlant произошло в рамках проведения мероприятия "Алкоголь" в Выборгском районе. Водитель не смог предоставить никаких документов, подтверждающих законность перевозки груза. Поэтому мужчина и весь алкоголь были направлены в 19-й отдел полиции.

Видео: пресс-служба ГАИ