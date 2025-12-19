  1. Главная
Житель Петергофа, который выращивал коноплю, заявил, что сажал помидоры
Сегодня, 8:23
Житель Петергофа, который выращивал коноплю, заявил, что сажал помидоры

Полицейские пресекли деятельность двоих жителей Петергофа, которые выращивали наркотическое средство на продажу. Один из них настаивал, что изначально сажал помидоры. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчин 31 года и 38 лет задержали на Ионинской улице. В ходе обысков изъяты четыре пакета с растительным веществом общей массой 7 килограммов, 21 куст конопли и оборудование для культивирования. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Задержанные заключены под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире пары на Садовой улице нашли 46 свертков с гашишем. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

