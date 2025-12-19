Житель Петергофа, который выращивал коноплю, заявил, что сажал помидоры

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Полицейские пресекли деятельность двоих жителей Петергофа, которые выращивали наркотическое средство на продажу. Один из них настаивал, что изначально сажал помидоры.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчин 31 года и 38 лет задержали на Ионинской улице. В ходе обысков изъяты четыре пакета с растительным веществом общей массой 7 килограммов, 21 куст конопли и оборудование для культивирования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Задержанные заключены под стражу.

