Власти пресекли работу незаконной свалки рядом с Колпино

Полигон разросся на несколько тысяч кв метров.

В Колпинском районе Северной столице правоохранители вместе с сотрудниками Комитета по природопользованию пресекли деятельность организаторов нелегальной свалки отходов. Об этом стало известно из сообщения комитетской прес-службы.

На площадке были размещены строительные отходы на площади в несколько тысяч квадратных метров, высота некоторых навалов достигла нескольких метров. Экспертам предстоит оценить точную площадь свалки и объем отходов. Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

В ходе рейда сотрудниками Комитета были изъяты транспортные средства, которые использовались для транспортировки и разгрузки мусора. В числе изъятых авто – два самосвала и бульдозер. Машины расположатся на специальной стоянке до принятия решения по делу.

Водители указанных автомобилей попадут под административный протокол за нарушение правил обращения с отходами. Организаторов незаконной свалки ждет уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали о том, что экомилицей Ленинградской области была пресечена деятельность по незаконному сжиганию отходов во Всеволожском районе.

Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга