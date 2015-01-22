Власти пресекли работу незаконной свалки рядом с Колпино

В Колпинском районе Северной столице правоохранители вместе с сотрудниками Комитета по природопользованию пресекли деятельность организаторов нелегальной свалки отходов. Об этом стало известно из сообщения комитетской прес-службы.
На площадке были размещены строительные отходы на площади в несколько тысяч квадратных метров, высота некоторых навалов достигла нескольких метров. Экспертам предстоит оценить точную площадь свалки и объем отходов.
Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
В ходе рейда сотрудниками Комитета были изъяты транспортные средства, которые использовались для транспортировки и разгрузки мусора. В числе изъятых авто – два самосвала и бульдозер. Машины расположатся на специальной стоянке до принятия решения по делу.
Водители указанных автомобилей попадут под административный протокол за нарушение правил обращения с отходами. Организаторов незаконной свалки ждет уголовная ответственность.
Ранее мы сообщали о том, что экомилицей Ленинградской области была пресечена деятельность по незаконному сжиганию отходов во Всеволожском районе.
Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
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