Экомилиция пресекла незаконное сжигание отходов вблизи проспекта Большевиков

На месте были ликвидированы две нелегальные свалки мусора.

На территории Всеволожского района Ленобласти, недалеко от проспекте Большевиков, сотрудники региональной экомилиции пресекли нелегальную деятельность по сжиганию отходов. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Горение было обнаружено в ходе патрулирования территории. Специалисты заметили две горящие свалки отходов, которые не были санкционированы местными властями. Сообщается о лицах, которые сгрузили мусор с грузовых авто и подожгли его.

Для тушения привлекались огнеборцы Леноблпожспаса: сейчас все очаги возгорания ликвидированы, а объекты – под контролем. Материалы обследования направлены в полицию для установления виновных лиц. Администрация Ленинградской области

Владельцы земельных участков понесут административную ответственность за несанкционированное сжигание мусора, а также за отсутствие мер по охране земельной собственности.

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Фото: Администрация Ленинградской области