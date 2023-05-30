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Экомилиция пресекла незаконное сжигание отходов вблизи проспекта Большевиков
Сегодня, 19:00
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Экомилиция пресекла незаконное сжигание отходов вблизи проспекта Большевиков

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На месте были ликвидированы две нелегальные свалки мусора.

На территории Всеволожского района Ленобласти, недалеко от проспекте Большевиков, сотрудники региональной экомилиции пресекли нелегальную деятельность по сжиганию отходов. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Горение было обнаружено в ходе патрулирования территории. Специалисты заметили две горящие свалки отходов, которые не были санкционированы местными властями. Сообщается о лицах, которые сгрузили мусор с грузовых авто и подожгли его.

Для тушения привлекались огнеборцы Леноблпожспаса: сейчас все очаги возгорания ликвидированы, а объекты – под контролем. Материалы обследования направлены в полицию для установления виновных лиц.

Администрация Ленинградской области

Владельцы земельных участков понесут административную ответственность за несанкционированное сжигание мусора, а также за отсутствие мер по охране земельной собственности.

Ранее на Piter.TV: границы между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью не планируют пересматривать.

Фото: Администрация Ленинградской области

Теги: всеволожский район, незаконное сжигание отходов, проспект большевиков, экомилиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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