Границы между Петербургом и Ленобластью не планируют пересматривать

Соглашение между двумя сторонами о совместной разработке этих регионов, и изменения границ между ними не рассматриваются. Вместо этого уделяется внимание развитию этих районов, повышению качества жизни и улучшению взаимодействия между различными структурами.

Власти Ленинградской области не рассматривают возможность передачи Санкт-Петербургу прилегающих к городу районов, таких как Мурино, Бугры и Кудрово, в ближайшее и долгосрочную перспективу. Вместо этого акцентируется внимание на развитии этих территорий, которые обладают высоким потенциалом развития. Такую позицию высказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на недавней пресс-конференции, пишет spb.aif.ru.

Дрозденко подчеркнул, что существует соглашение между двумя сторонами о совместной разработке этих регионов, и изменения границ между ними не рассматриваются. Вместо этого уделяется внимание развитию этих районов, повышению качества жизни и улучшению взаимодействия между различными структурами.

Губернатор пообещал, что в скором времени различия между городом и областью исчезнут. Это позволит жителям воспринимать окружающую среду как единую территорию, независимо от географических особенностей. В качестве примера, который иллюстрирует эту точку зрения, он привел Париж, где долгие годы не происходило изменений границ, и поэтому разница между городом и регионом не ощущалась.

Важно отметить, что все эти обещания сделаны в контексте развития отношений между Петербургом и Ленобластью, и они отражают текущую политику сотрудничества между двумя регионами.

Ранее Дрозденко рассказал о планах строительства метро в Кудрово.

Фото: Правительство Ленобласти