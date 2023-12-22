Жителя Тосненского района оштрафовали на 300 тысяч рублей за рыбалку на реке Оять

Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, был оценен в 22,8 тыс. рублей.

Суд вынес обвинительный приговор 47-летнему жителю Ленинградской области за незаконный вылов рыбы. За использование запрещенных лесковых сетей в период нереста мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Инцидент произошел в мае 2026 года. По данным региональной прокуратуры, обвиняемый осуществлял лов с лодки в акватории реки Оять, применяя орудия, добыча которыми запрещена законом. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, был оценен в 22,8 тыс. рублей.

Государственное обвинение по данному уголовному делу поддержала Лодейнопольская городская прокуратура.

Ранее мы сообщили о том, что Россельхознадзор оштрафовал владельца зоопарка "Ранчо Хрюнчо" в Петербурге за работу без лицензии.

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