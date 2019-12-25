В Выборгском районе дороги очищают от незаконной рекламы

Были выявлены неправомерно размещенные рекламные конструкции вдоль придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения А-181 "Скандинавия".

В рамках контрольных мероприятий, проведенных специалистами КУМИГ районной администрации и представителями Упрдор "Северо-Запад", были выявлены неправомерно размещенные рекламные конструкции вдоль придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения А-181 "Скандинавия" (Санкт-Петербург-Выборг-граница с Финляндской Республикой). Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с отсутствием документов, являющихся основанием для размещения таких нестационарных объектов, они должны быть демонтированы. Владелец рекламы обязан удалить размещенную информацию в течение трех дней со дня выдачи предписания и демонтировать конструкции в течение месяца.

В случае, если он не выполнил обязанность в установленный срок, предписание о демонтаже рекламной конструкции выдается собственнику недвижимого имущества, к которому она присоединена. Мария Дорофеева, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства КУМИГ районной администрации

Также Мария Дорофеева сообщила, что если демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или уничтожение осуществляются за счет средств местного бюджета, то владелец рекламы либо собственник недвижимого имущества обязан возместить понесенные расходы.

В начале августа представителями комитета по городскому хозяйству районной администрации в очередной раз был зафиксирован факт расклейки объявлений в непредназначенных для этого местах. В течение двух дней, 4 и 5 августа, 22-летний гражданин расклеивал на улицах информационные листки с приглашением на ярмарку товаров.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО