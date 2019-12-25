Петербуржец похитил у предпринимательницы три железнодорожных вагона

Женщина сдала их в аренду.

На днях в транспортную полицию по СЗФО обратилась москвичка, заявившая о хищении трех принадлежащих ей железнодорожных вагонов. Как рассказали в пресс-службе структуры, индивидуальная предпринимательница сдала их в аренду петербургскому бизнесмену.

Проверка выявила причастного к краже гражданина, которым оказался 50-летний гендиректор фирмы по железнодорожным перевозкам. Как выяснилось, сначала мужчина исправно оплачивал арендованные вагоны, но в один момент перестал выходить на связь и присвоил вагоны себе с помощью подконтрольной "фирмы–однодневки". Похищенное имущество петербуржец продал третьим лицам, а полученные деньги, порядка 2,7 млн рублей, перевел на расчетный счет своей собственной компании.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела, мужчина грозит до 10 лет лишения свободы. Похищенные вагоны изъяли и передали владелице.

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Фото: Piter.TV