У начальника поезда угнали Mitsubishi Outlander от дома на Среднерогатской

Автомобиль был приобретен в 2018 году.

В полицию Петербурга в четверг, 29 октября, обратился начальник поезда ОАО "РЖД". Он рассказал что от дома №14 на Среднерогатской улице кто-то угнал его автомобиль Mitsubishi Outlander стоимостью 1,2 миллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина оставил синий кроссовер всего на 20 минут, а когда вернулся его уже не было. Сотрудники полиции изъяли все записи с камер видеонаблюдения и сфотографировали место преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Ранее по Среднерогатской улице в Московском районе запустили рабочее движение.

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