По Среднерогатской улице в Московском районе запустили рабочее движение

Строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца мая 2021 года.

Движение по Среднерогатской улице пустили ранним утром 2 октября. Первыми по традиции прошли грузовики. Следом за ними потянулись велосипедисты. Местные водители все еще по привычке срезают путь через двойную сплошную, так как не знают, что дорогу ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Среднерогатская – это новая магистральная улица районного значения от Дунайского проспекта до проезда вдоль железной дороги протяженностью почти полтора километра. На участке четыре полосы движения.

На Среднерогатской улице в дальнейшем появятся пять умных остановочных пунктов и велодорожки. Строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца мая 2021 года. Стоимость данного проекта – более 700 миллионов рублей.

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