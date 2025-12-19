Благодаря прокуратуре на улице Летчика Пилютова ликвидированы незаконные парковка и свалка

В настоящее время нарушения устраняются.

Прокуратура Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. К мероприятию привлекали сотрудников городского комитета по природопользованию.

На земельном участке на улице Летчика Пилютова компания организовала парковку для машин. Предприятие накапливало там отходы: отработанные автомобильные покрышки и масла, старые аккумуляторы и автодетали. Кроме того, были выявлены нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время нарушения устраняются.

Фото: Piter.TV