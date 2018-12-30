В Петербурге задержали пособника незаконной миграции через Пулково

Совместно с подельниками злоумышленник нелегально оформил документы более 21 тыс мигрантам.

Сотрудники транспортной полиции Северо-Западного Федерального округа при содействии омоновцев выявили и задержали причастного к организации незаконной миграции через аэропорт Пулково. Им оказался неработающий 39-летний петербуржец, – сообщают в пресс-службе транспортного ведомства.

Совместно со своими подельниками злоумышленник разработал противоправную схему легализации незаконного пребывания мигрантов на территорию Российской Федерации через аэропорт Пулково. В ходе реализации преступного замысла фигуранты оформляли для иностранных граждан поддельную регистрацию по месту пребывания и патент на работу. Транспортная полиция СЗФО

Для регистрации прибывающих мигрантов злоумышленники использовали подставное юридическое лицо. В результате их деятельности в Пулково было нелегально оформлено более 21 тыс мигрантов. Материалы по данному происшествию передали в следственные органы.

Ранее мы рассказывали, что устроившего поножовщину в ресторане на Садовой отправили в колонию на 9 лет.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга