В Петербурге задержали пособника незаконной миграции через Пулково

Сотрудники транспортной полиции Северо-Западного Федерального округа при содействии омоновцев выявили и задержали причастного к организации незаконной миграции через аэропорт Пулково. Им оказался неработающий 39-летний петербуржец, – сообщают в пресс-службе транспортного ведомства.
Совместно со своими подельниками злоумышленник разработал противоправную схему легализации незаконного пребывания мигрантов на территорию Российской Федерации через аэропорт Пулково. В ходе реализации преступного замысла фигуранты оформляли для иностранных граждан поддельную регистрацию по месту пребывания и патент на работу.
Транспортная полиция СЗФО
Для регистрации прибывающих мигрантов злоумышленники использовали подставное юридическое лицо. В результате их деятельности в Пулково было нелегально оформлено более 21 тыс мигрантов. Материалы по данному происшествию передали в следственные органы.
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Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
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