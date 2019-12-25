Невакцинированные студенты не смогут учиться в Первом меде

Для прохождение практики студент должен быть вакцинирован.

Студенты, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут учиться в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сказал ректор Сергей Багненко, передал корреспондент Piter.TV.

Это касается не только вакцинации от коронавируса, но и других заболеваний — кори, гепатита. Багненко объяснил, с чем это связано.

Особенностью практик в медицинском университете является медицинский допуск к ним. Уже после первого курса все факультеты выйдут на первую "санитарскую" практику, и, собственно, там должен быть доступ. сказал ректор Первого меда.

Все санитарки, медсестры, врачи должны быть вакцинированы. В ином случае студентов не допустят до практики и, как следствие, их придется отчислить.

Ректор надеется, что к зиме все совершеннолетние студенты, которым на данный момент нет 18-ти лет, будут вакцинированы. Вакцинация студентов будет проводиться на базе поликлиники №31.

Фото: ВКонтакте / ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова - 1 МЕД