Невакцинированные студенты не смогут учиться в Первом меде

Студенты, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут учиться в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сказал ректор Сергей Багненко, передал корреспондент Piter.TV.
Это касается не только вакцинации от коронавируса, но и других заболеваний — кори, гепатита. Багненко объяснил, с чем это связано.
Особенностью практик в медицинском университете является медицинский допуск к ним. Уже после первого курса все факультеты выйдут на первую "санитарскую" практику, и, собственно, там должен быть доступ.
сказал ректор Первого меда.
Все санитарки, медсестры, врачи должны быть вакцинированы. В ином случае студентов не допустят до практики и, как следствие, их придется отчислить.
Ректор надеется, что к зиме все совершеннолетние студенты, которым на данный момент нет 18-ти лет, будут вакцинированы. Вакцинация студентов будет проводиться на базе поликлиники №31.
Фото: ВКонтакте / ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова - 1 МЕД
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