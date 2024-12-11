Несвоевременная уплата алиментов привела к образованию неустойки.

В Петербурге по иску прокурора Невского района с отца двоих сыновей взыскана неустойка за просрочку выплаты алиментов.

Установлено, что в соответствии с судебным решением мужчина обязан производить ежемесячные выплаты на содержание двоих сыновей до их совершеннолетия. Однако отец не выполнял данное требование.

Несвоевременная уплата алиментов привела к образованию неустойки, которую прокурор Невского района потребовал взыскать с мужчины в судебном порядке.

Исковые требования прокурора района удовлетворены, с ответчика в пользу детей взыскана неустойка в размере более 70 тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

В Петербурге 35 должников по алиментам признаны безвестно отсутствующими.

Фото: Piter.tv