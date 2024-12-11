В Петербурге по иску прокурора Невского района с отца двоих сыновей взыскана неустойка за просрочку выплаты алиментов.
Установлено, что в соответствии с судебным решением мужчина обязан производить ежемесячные выплаты на содержание двоих сыновей до их совершеннолетия. Однако отец не выполнял данное требование.
Несвоевременная уплата алиментов привела к образованию неустойки, которую прокурор Невского района потребовал взыскать с мужчины в судебном порядке.
Исковые требования прокурора района удовлетворены, с ответчика в пользу детей взыскана неустойка в размере более 70 тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.
В Петербурге 35 должников по алиментам признаны безвестно отсутствующими.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все