В Петербурге 35 должников по алиментам признаны безвестно отсутствующими

Теперь дети этих должников, которые уклоняются от исполнения судебного решения и признаны пропавшими без вести, получают пенсию по случаю потери кормильца.

В Петербурге 35 должников по алиментам официально признаны пропавшими без вести, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по городу.

Теперь дети этих должников, которые уклоняются от исполнения судебного решения и признаны пропавшими без вести, получают пенсию по случаю потери кормильца. На сегодняшний день государственная поддержка оказывается около 200 несовершеннолетним жителям города.

Например, мать 12-летнего мальчика обратилась в суд с просьбой признать бывшего мужа пропавшим без вести, поскольку в ходе розыскных мероприятий установить его местонахождение не удалось. Женщина предоставила доказательства того, что отец ребенка уехал за границу, никаких известий о себе не подавал и никогда не проявлял заботы о сыне. Суд принял аргументы взыскателя и удовлетворил заявление. Теперь ребенок получает ежемесячную пенсию по потере кормильца.

За последние 12 месяцев 35 человек, уклонявшихся от уплаты алиментов по судебному решению и находившихся в розыске более года, были признаны пропавшими без вести. В прошлом году суды удовлетворили 29 подобных заявлений от взыскателей. В целом, на текущий момент статус пропавшего без вести присвоен примерно 200 должникам по алиментам из Санкт-Петербурга.

Важно отметить, что если должник по алиментам находится в розыске более года и нет никакой информации о его местонахождении, взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника пропавшим без вести. Главное управление ФССП по Санкт-Петербургу помогает взыскателям собрать необходимые документы и подготовить обращение в суд.

В настоящий момент в исполнительном розыске находятся около 1700 должников по алиментам. Более 1200 розыскных дел уже закрыты.

Ранее мы сообщили о том, что число невыездных должников в Петербурге возросло почти в 4 раза.

Фото: ГУ ФССП РФ по Петербургу